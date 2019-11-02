الامارات | محمد بن راشد: نطلق اليوم مشروع الهوية الإعلامية المرئية للإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نطلق اليوم مشروع الهوية الإعلامية المرئية للإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «الأخوة والأخوات.. نطلق اليوم مشروعاً وطنياً جديداً.. هدفه نقل قصة الإمارات للعالم.. مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات.. هوية إعلامية جديدة.. تعبر عن تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا.. ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد».
وأضاف سموه: «سنشكل فريقاً من 49 مبدعاً إماراتياً.. 7 مبدعين من كل إمارة.. ليساعدونا في تصميم الهوية الجديدة لدولة الإمارات، نروي من خلالها قصتنا للعالم.. وهدفنا إطلاقها قبل نهاية العام.. لتبدأ عشريتنا التنموية في 2020 بشكل جديد وهوية متجددة».
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