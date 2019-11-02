كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن PostTag تطلق نظاماً جغرافياً للتوصيل في دبي

أعلن محرك البيانات PostTag عن إطلاق نظام جديد للمواقع الجغرافية في دبي لمساعدة شركات التوصيل وسيارات الأجرة وخدمات الطوارئ والمرافق للوصول إلى الباب الصحيح لأول مرة بدقة فائقة.

ويعمل هذا النظام، الذي سيتم طرحه على المدن في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على حل المشكلات الناجمة عن أوجه القصور في أنظمة العناوين المحلية، حبث ثبت أن محرك PostTag يقود كفاءات كبيرة ويعزز الإنتاجية للسائقين.

وتم تعيين ثورستن روج، رائد صناعة التجارة الإلكترونية لقيادة عمليات PostTag الجديدة في دبي.

وانضم روج إلى فريق سريع التوسع لتطوير الأعمال لدفع توسع PostTag في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويتمتع روج بخبرة 26 عامًا في مجال الخدمات اللوجستية الدولية، بما في ذلك ثماني سنوات كمدير في شركة Amazon.

وستقوم PostTag بالبناء على نظام ترقيم مكاني في دبي ودعم تطوره من خلال المساعدة في تحسين قابليته للاستخدام. ويمكن دمج PostTag مع نظام الموقع الجغرافي المحلي دون أي إدخال مطلوب من العملاء أو برامج تشغيل، بحسب موقع logisticsmiddleeast.

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وقال روج مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط في PostTag: “لقد أصبحت دبي بسرعة رائدة عالمياً في مجال التوصيل والتجارة الإلكترونية. نظام Makani لم يكن مصممًا لاستيعاب حجم حركة المرور وعمليات التسليم التي نراها الآن في دبي وعبر الإمارات وهناك حاجة إلى تطوير البنية التحتية وتوفر PostTag ذلك”.

وأضاف “إنها لعبة تغيير حقيقية تجعل عمليات التسليم أكثر دقة وفعالية في الوقت المناسب. أشعر بالارتياح لاحتمال إطلاق PostTag في دبي وفي نهاية المطاف في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ”

وقال بول يمان، الرئيس التنفيذي لشركة PostTag: “كانت دبي الخيار الواضح لإطلاق مركزنا في الشرق الأوسط. لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه إذا استمرت شركات التوصيل وأي شخص يعتمد على بيانات الوجهة الدقيقة في تنمية أعمالهم، فعليهم إيجاد طريقة لتخفيف أوجه القصور باستخدام نظام عنوان مكاني”.

وأضاف “لقد قمنا برسم خرائط لكل دبي وستجد الجهات التي تبنت PostTag أن الفرق مع النظام الحالي واضح وأن هناك ميزة تجارية واضحة وفورية للنظام الجديد”.