كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن معهد جامعة نيويورك أبوظبي يطلق برنامجاً للجمهور

أعلن معهد جامعة نيويورك في أبو ظبي عن برنامج استثنائي من المحاضرات والمؤتمرات والعروض السينمائية المجانية وهي مفتوحة للجمهور طوال شهر نوفمبر.

وسيبدأ البرنامج اعتباراً من يوم غد 3 نوفمبر، وسيغطي مجموعة من الموضوعات بما في ذلك الفنون والأفلام والعلوم والبحوث ذات الصلة بالبيئة والتصوير الفوتوغرافي والتاريخ.

ومن المتحدثين البارزين الرئيس الفخري لجامعة نيويورك جون سيكستون، والمخرج والكاتب المسرحي مايكل ماير؛ والفنانة البريطانية ماريسيا ليفاندوفسكا، إلى جانب ضيوف محليين ودوليين بارزين آخرين.

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تأسس معهد جامعة نيويورك في عام 2008، وهو مركز للبحوث المتقدمة والبحث العلمي والإبداعي لأبوظبي والإمارات والعالم. وتُعد مؤتمراته الأكاديمية بمثابة منبر علمي لكلية أعضاء هيئة التدريس بجامعة نيويورك في أبوظبي، وهيئة التدريس في الشبكة العالمية، لمناقشة وعرض أبحاثهم الإبداعية وأنشطتهم الإبداعية.

ويقدم المعهد برنامجاً متنوعاً للمحادثات وحلقات النقاش والعروض السينمائية والمعارض العلماء والباحثين وصانعي السياسات وقادة الفكر الذين يقدمون مواضيع ذات أهمية محلية وعالمية.

واستضاف المعهد منذ بدايته أكثر من 700 مؤتمر أكاديمي وفعاليات عامة، واستقبل أكثر من 700 متحدث من جميع أنحاء العالم، بحسب موقع زاوية.