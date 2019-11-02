الامارات | الدولة تتأثر بمنخفضات جوية عابرة ونشاط للرياح المغبرة ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تتأثر بمنخفضات جوية عابرة ونشاط للرياح المغبرة ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن شهر نوفمبر يعد من شهور الفترة الانتقالية الثانية، إذ يتميز هذا الشهر باعتدال درجة الحرارة نهاراً، وانخفاضها أثناء الليل، لافتاً إلى أن معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى ينخفض بمقدار 4 إلى 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة.

وقال المركز إن الدولة ستتأثر، خلال هذا الشهر، بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، بحيث تميل للبرودة أحياناً، على المناطق الجبلية، ليلاً، وعلى بعض المناطق الداخلية.

وأضاف: «تتأثر الدولة أيضا، خلال هذا الشهر، بامتداد المنخفضات الجوية العابرة. وتكون مصحوبة بكتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا. ومع تعمق المنخفضات العلوية، تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي تؤدي إلى زيادة كميات السحب وسقوط الأمطار، ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة».

وأوضح أن الرياح السائدة خلال الشهر تكون جنوبية شرقية في الصباح، وتتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وتنشط سرعة الرياح في بعض الأيام، خاصة مع السحب الركامية، لافتاً إلى أن أعلى سرعة رياح سجلت في الدولة خلال هذا الشهر، في السنوات الماضية، بلغت 97 كم/س في الرويس سنة 2013.

وذكر أن الرطوبة النسبية تزداد، خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة من الدولة، مشيراً إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال نوفمبر يراوح ما بين 24 و25 درجة مئوية. كما تراوح الحرارة العظمى ما بين 29 و31 درجة مئوية، فيما يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 19 و21 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة خلال هذا الشهر كانت 38.8 درجة مئوية، في حرس حدود الجزيرة، سنة 2009، بينما سجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس خلال العام نفسه، وبلغت 4.1 درجات مئوية.

ولفت المركز إلى أن متوسط سرعة الرياح في نوفمبر يبلغ 11 كم/ساعة، بينما يبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلاله 57%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 76% و85%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29% و39%.

وفيما يتعلق بالضباب، أكد المركز أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كانت 2016، إذ بلغ عدد مرات تكرار حدوث الضباب 13 يوماً ضباب، وستة أيام ضباب خفيف، بينما كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 211.4 ملم على دلما سنة 2013.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام نهاراً، ورطبا ليلاً حتى صباح الأحد، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، خاصة شمالاً.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، إلى نشطة أحياناً، تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س على البحر. أما البحر، فيكون متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

كما توقع أن يكون الطقس غداً، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً حتى صباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة إلى نشطة، تراوح سرعتها ما بين 18 إلى 30 كم/س، وتصل إلى 38 كم/س على البحر، فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقّع المركز أن يستمر الطقس، الاثنين المقبل، صحواً إلى غائم جزئياً، خاصة شرقاً، ورطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق، وتكون الرياح تكون جنوبية شرقية، إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، لافتاً إلى أن سرعتها ستراوح ما بين 18 و30 كم/س، وتصل إلى 38 كم/س على البحر. أما البحر، فيكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.