«حصن الاتحاد 6».. صور حية لبطولات أبناء الإمارات

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن القوات المسلحة الإماراتية درع الوطن وسيفه، والرادع ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بمقدراته ومكتسباته، أو السعي لنشر الفوضى والأفكار الهدامة في دول المنطقة وإلحاق الضرر بشعوبها، مشدداً على أن رجال القوات المسلحة وجنودها البواسل هم رمز العزة والكرامة، وأن تضحيات شهدائها الأبرار ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن.

وأشاد سموه بالإمكانات والقدرات المتطورة لقواتنا المسلحة، والتي توليها القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أولوية قصوى ما جعل منها سداً منيعاً يقف حائلاً في مواجهة التحديات كافة لحماية الوطن والذود عن مكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، العرض العسكري «حصن الاتحاد 6» الذي نفذته القوات المسلحة الإماراتية بمختلف وحداتها بمنطقة «الجزيرة الحمراء» أمام جمع كبير من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه للتعريف بإمكاناتها وقدراتها القتالية المتطورة على مختلف المستويات.

وعبر سموه عن فخره بالأداء المتميز للوحدات المشاركة في العرض والتنسيق المتكامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة ومستوى التدريب العسكري المتقدم الذي وصل إليه أفراد القوات المسلحة في تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم بكل دقة واحترافية عالية بما يعكس التدريب والتأهيل المستمر لكافة منتسبي وحدات القوات المسلحة على استخدام مختلف وأحدث المعدات وكيفية التعامل معها.

وأكد سموه أن تضحيات شهداء الوطن من القوات المسلحة ومختلف فروع الأجهزة الأمنية في الدولة تمثل شاهداً على إخلاص أبناء الإمارات وتفانيهم في خدمة وطنهم بكل غال ونفيس، مشدداً على أن تضحياتهم ستظل محفورة بحروف من نور في تاريخ الإمارات ووسام فخر واعتزاز على صدر كل أبناء الإمارات.

كما شهد العرض الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير بحكومة رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

وقدم نخبة من جنود الإمارات البواسل المنتسبين للقوات المسلحة مجموعة من العمليات النوعية، تقدم صورة واقعية لما يحدث في حالات الحرب ومواجهتها بكل شجاعة، وذلك لإيصال رسالة مفادها أن القوات المسلحة ستظل الحصن الحصين والدرع المتين ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن وبإنجازات ومقدرات هذا الوطن العزيز.

وخلال العرض، أظهر أفراد قواتنا المسلحة قدرات كبيرة في الرد على العمليات الإرهابية المنظمة وحمايتهم للشخصيات البارزة في المناطق السكنية والمدن المأهولة بالسكان، وغيرها من السيناريوهات التي تظهر التفاعل والتنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية سواء البرية أو البحرية والجوية وحرس الرئاسة.

واتخذت القوات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى كامل الاحتياطات لضمان أمن وسلامة الشخصيات العامة وأمن المواطن والمقيم على هذه الأرض، من عمليات حفظ الأمن الداخلي والتفتيش والحراسة.

وخلال العرض، قدمت القوات محاكاة لمثل هذه السيناريوهات، حيث ظهر «شخصية بارزة» متجهاً لمكان إقامته تحت حماية مشددة من قبل عناصر حرس الرئاسة، التي تتولى مسؤولية تأمين الشخصيات رفيعة المستوى، وتضم بين عناصرها وحدات النخبة التي تعد من أهم القوات في البلاد، وتساندها فرق وتشكيلات مختلفة من القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وهم على كفاءة ودراية كبيرة.

وقدم نخبة من جنود الإمارات البواسل المنتسبين للقوات المسلحة مجموعة من العمليات النوعية التي عكست صورة واقعية لما يحدث في حالات الحرب ومواجهتها بكل شجاعة، وذلك لإيصال رسالة مفادها أن القوات المسلحة ستظل الحصن الحصين والدرع المتين ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن وبإنجازات ومقدرات هذا الوطن العزيز.

مواطنون ومقيمون يتابعون الفعاليات

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

احتشد آلاف المواطنين والمقيمين من إمارة رأس الخيمة، ومن القادمين من إمارات الدولة كافة للاستمتاع بمتابعة عرض القوات المسلحة العسكري «حصن الاتحاد 6»، الذي شهده كبار الشخصيات والمسؤولين من مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر.

وأكد مواطنون أن «حصن الاتحاد 6» الذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة مدعاة للفخر والعزة لما شاهدوه من حرفية قتالية في العروض عالية المستوى التي تم تقديمها بشكل حي أمام أعين الجمهور الحاضر، ليتعرف على القوة الوطنية لأفراد القوات المسلحة، الدرع الحصين للدفاع عن منجزات ومكتسبات الدولة وأرضها.

وقال المواطن راشد الظهوري: حرصت على حضور فعاليات «حصن الاتحاد 6» المقامة في رأس الخيمة، وذلك منذ اللحظة الأولى من بدء العروض العسكرية لأفراد قواتنا المسلحة البواسل، حيث إن المشاهد والعروض امتازت بالجسارة والقوة والدهاء التي تنفذها الوحدات والأفراد، بما يعزز مشاعر الولاء والانتماء والفخر للدولة التي قدمت لأبنائها مختلف سبل العيش الرغيد، لتضحى التضحية بالروح أسمى الآمال، إعلاءً لراية الوطن، وذلك بفضل ما يبذله أفراد قواتنا المسلحة الباسلة، حصن الدولة المنيع، من عطاءات وبذل للغالي والنفيس من أرواحهم فداء للوطن.

وأكد المواطن درويش الشحي أنه حرص على اصطحاب أفراد أسرته جميعاً ليشهدوا العروض الحية للوحدات الرئيسة من القوات المسلحة، ليكون المواطنون والمقيمون الحاضرون شهوداً على ما يتمتع به جنودنا البواسل بأفرع الوحدات العسكرية كافة، من حرفية قتالية عالية تمكنهم من التصدي ومواجهة مختلف أشكال التهديدات والتحديات والظروف القتالية، من خلال التدريبات العالية والأدوات والأساليب الدفاعية الحديثة والمتطورة، درءاً للمخاطر، مشيراً إلى أن العروض المقدمة أمام أعين أبناء الوطن تزيدهم وطنية، وترسخ لديهم مشاعر الولاء والانتماء والفخر بأبناء القوات المسلحة الجسورين.

وأشاد حسن الشاعر بالعروض المتميزة المقدمة على أرض الواقع بشكل خيالي وراق لمكافحة مختلف أشكال التهديدات، والتي أظهرت مدى براعة القوة العسكرية للدولة، والتي لامست مختلف الظروف والتحديات التي يمكن أن يعايشها ويواجهها أبناء قواتنا المسلحة في مختلف الصعد والأمكنة، والتي أظهرت للجمهور مدى التحديات التي يجابهونها إعلاء لرايات الحق وصون كرامة الإنسان، عبر الفرق القتالية المختلفة التي شاركت ضمن عروض «حصن الاتحاد 6»، والتي بثت في نفوس المشاهدين للتدريبات والعروض، أهمية التدريبات والقوة الضاربة في صون الوطن والحفاظ على أرضه ومكتسباته.

من جهتها، أكدت علياء علي أن العروض الوطنية المقدمة من قبل قواتنا المسلحة، تجسد ما قدمه ويقدمه جنودنا البواسل في مختلف المواقع التي يشاركون فيها، من تضحيات بلغت حد الشهادة، وقوفاً مع الحق وإعلاء للشرعية، وهو ما يبعث الفخر لدى المواطنين الحاضرين للعروض العسكرية القتالية للقوات المسلحة، ويرسخ من مشاعر الولاء والانتماء لديهم.

وذكرت فاطمة الشحي أنها حرصت على متابعة العروض المقدمة من قبل مختلف الفرق والوحدات العسكرية والتي صورت مشاهد عن واقع التجارب القتالية الميدانية، حيث قدمت تلك العروض بكل حماس وعزم، لدرجة أثرت كثيراً في مشاعر الحاضرين من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها، وزادتهم فخراً بأبنائهم من أفراد وضباط القوات المسلحة البواسل، لا سيما أنها أبرزت مع يتمتعون به من حرفية ومستوى قتالي عال، وإصرار على إتمام المهام المكلفة بدقة وحرفية وشجاعة منقطعة النظير.