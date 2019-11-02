«شرطة الشارقة» تشارك في معرض التوعية الصحية والبيئية

الشارقة (الاتحاد) شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في معرض التوعية الصحية والبيئية بجامعة الشارقة الذي افتتحه الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، بحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والمقدم محمد الخميري، مدير فرع التوعية والرعاية اللاحقة، والرائد أحمد عبيد بالحاج، مدير فرع الفعاليات، وعدد من مسؤولي المؤسسات والدوائر الحكومية، والمستشفيات العاملة بالدولة.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص شرطة الشارقة على التواصل مع أفراد المجتمع كافة بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول كل ما يرتبط بأمن المجتمع واستقراره في المجالات كافة، سواء المرورية أو التوعوية المتمثلة بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية والأمنية، لتشجيع أفراد المجتمع وفئاته وقطاعاته المختلفة على المشاركة والتجاوب مع الشرطة، والإسهام في منع وقوع الجرائم والوقاية منها، لتعزيز الصورة الحضارية لجهاز الشرطة في الدولة، وتحقيق رؤى القيادة الشرطية المستقبلية لشرطة عصرية متطورة.

كما قدمت إدارات الشرطة المشاركة بالعديد من البرامج والفعاليات طوال المعرض بهدف تعريف المجتمع الطلابي بالخدمات التي تقدمها شرطة الشارقة لتعزيز الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى توزيع أعداد من مجلتي الشرطي والشرطي الصغير التي تصدرها إدارة الإعلام والعلاقات العامة.

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