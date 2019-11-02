تفاهم بين طرق دبي والمجلس الأميركي للأبنية الخضراء

دبي (وام)

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع المجلس الأميركي للأبنية الخضراء بهدف تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين.

وقع المذكرة نيابة عن الهيئة عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وماهيش رامانوجام، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأميركي للأبنية الخضراء. وأوضح عبد المحسن: «إن الهيئة تسعى من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تحقيق أهداف عدة، تشمل تكريس الجهد المشترك لتجسيد رؤية حكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً ريادياً بالمنطقة في مجالات التمويل والأعمال والسياحة، من خلال تفعيل رؤية الطرفين، بما يكفل تحقيق رضا متعامليها، وتحديد الإطار العام لعلاقات الشراكة بين الطرفين».

وأضاف: «إن المذكرة تهدف كذلك إلى المحافظة على التواصل بين الطرفين لتحقيق مصالحهما المشتركة التي تخدم المصالح الشاملة لإمارة دبي، وتبادل المعرفة الفنية والخبرة على جميع المستويات، وتبادل المعلومات والدراسات المتعلقة بالمهام الرئيسة، والتخصصات للطرفين، وتعزيز ريادة هيئة الطرق والمواصلات والمساهمات والإنجازات الفريدة التي تسعى لتقديمها في مجالات التصميم المستدام، وإنشاء وتشغيل منشآت السكك الحديدية، وتبادل المعرفة الضرورية».

من جانبه، أثنى ماهيش رامانوجام، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأميركي للأبنية الخضراء، على جهود الهيئة وسعيها الدؤوب لتطبيق أفضل الممارسات وفق أرقى المعايير العالمية في مجال الأبنية الخضراء، من خلال الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، منوهاً إلى أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في مجال الأبنية والبنية التحتية الخضراء تلعب دوراً حيوياً في ترسيخ مكانة دبي على المستوى العالمي.

حضر توقيع الاتفاقية ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وعبد الرضا أبو الحسن، مدير إدارة تنفيذي تخطيط وتطوير مشاريع القطارات، ومحمد الأميري مدير إدارة الصيانة في مؤسسة القطارات، ومحمد المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات، وندى جاسم، مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وعدد من موظفي الجانبين.