«خطط المخاطر» في ورشة بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) نفذت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، ورشة حول «خطط المخاطر للقيادة العامة لشرطة أبوظبي»، وذلك بمشاركة 25 جهة حكومية في الدولة.

وأثنى العقيد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث على مستوى التعاون والتنسيق بين شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين في مجال الأزمات والكوارث.

واستعرضت ورشة العمل جهود وزارة الداخلية واستراتيجيتها في هذا الجانب، وتم توثيق إجراءات الشركاء في كل خطة.

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