فريق طبي يزور مراكز شرطة العاصمة

الشارقة (الاتحاد) نظمت مديرية الطوارئ والسلامة العامة في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، زيارة إلى مديرية شرطة العاصمة والمراكز التابعة لها ضمن مبادرات «عام التسامح». وشارك في الزيارة فريق طبي أجرى فحوصاً طبية، كقياس ضغط الدم وفحص السكر للعاملين والمتعاملين ومحاضرة تثقيفية، ضمن منهجية التواصل الداخلي، وفي إطار تطبيق الأجندة الوطنية لمبادرة «صدى الإسعاف»، وتزامناً مع عام التسامح. حضر الفعالية، العقيد حمد عبد الله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة، والمقدم محمد علي الظاهري، نائب المدير لشؤون المراكز، وعدد من الضباط.

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