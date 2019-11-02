زيارة النزلاء عن بعد في «إصلاحية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي واحدة من المسرعات المؤسسية هي منصة زيارة النزلاء عن بعد «نافذتي»، وتهدف إلى زيادة رضا وثقة المجتمع عبر ربط وتوفير شاشات اتصال مرئية بين المديرية ومراكز الشرطة على مستوى إمارة أبوظبي.

وحضر إطلاق مبادرة «نافذتي»، العقيد جمعة الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، والمقدم محمد الحساني مدير مركز شرطة خليفة وعدد من الضباط.

وأوضح العقيد فيصل عيسى الحمادي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية «الوثبة» خلال إطلاقه المنصة بمركز شرطة خليفة، أن المبادرة تأتي للتواصل الذكي عن بعد، حيث تجمع النزلاء بأسرهم من خلال زيارات مرئية عبر مراكز الشرطة، وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أحدث تكنولوجيا الاتصال لتعزيز المنظومة الأمنية، مشيراً إلى اختيار مركز شرطة خليفة لإطلاقها، نظراً لموقعه الاستراتيجي قرب الأحياء السكنية خارج إمارة أبوظبي، ما يسهل على الزوار خاصة من كبار السن وأصحاب الهمم زيارة الأبناء من النزلاء ويخفف عنهم مشقة الوصول إلى مقر المؤسسات العقابية والإصلاحية وذكر أنه سيتم في مراحل مستقبلية ربط مراكز شرطة إمارة أبوظبي بمبادرة «نافذتي» حتى يتسنى للأهالي الاستفادة من مزاياها، وذلك بالاتصال بخدمة العملاء. وأشاد شقيق أحد النزلاء بجهود شرطة أبوظبي في تنفيذ مبادرات متميزة للنزلاء وأهميتها في التخفيف على الأسر الجهد والوقت لزيارة الأبناء من النزلاء في أوقات مناسبة.

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