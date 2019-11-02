حمدان بن زايد يزور عبيد الهاملي وسالم المنصوري

الظفرة (وام) زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أمس، كلاً على حدة، المواطنين عبيد بن غنام الهاملي، وسالم راشد عبيد المنصوري، وذلك بمنزليهما في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ورحب الهاملي والمنصوري وأفراد أسرتيهما والأقارب بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربا عن سعادتهما بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهما.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

رافق سموه خلال الزيارتين، عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين.

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