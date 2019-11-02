نهيان بن مبارك يحضر أفراح العزيزي

العين (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم حميد راشد حمدان العزيزي، وحمدان علي مصبح العزيزي، بمناسبة زفاف أنجالهم «علي» إلى كريمة المرحوم سعيد خليفة سعيد العزيزي، و«عبدالله» إلى كريمة عبدالله علي مصبح العزيزي، و«علي» إلى كريمة مانع مصبح حمدان العزيزي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الظاهر في مدينة العين، الشيخ مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، وعدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة وأعيان قبيلة العزيزي، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

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