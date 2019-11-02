سعود بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها عبدالله خلفان الشريقي

رأس الخيمة (وام) حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، مأدبة الغداء التي أقامها، تكريماً لسموه عبدالله خلفان الشريقي بمنزله في رأس الخيمة.

حضر المأدبة إلى جانب سموه، معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير بحكومة رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة.

ورحب الشريقي بصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، معرباً عن بالغ سعادته وأفراد أسرته وتقديرهم لتلبية سموه الدعوة.

وأعرب الحضور عن اعتزازهم بخصوصية الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، والنهج الأصيل الذي يتبناه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في لقاء المواطنين وزيارتهم، وتلبية دعواتهم وتفقد أحوالهم.

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