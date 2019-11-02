هزاع بن طحنون يعزي محمد حمد الظاهري في وفاة نجله

العين (وام)
قدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء إلى محمد حمد راشد الظاهري في وفاة نجله حمدان، رحمه الله، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس منازف في منطقة العين. وعبّر الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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