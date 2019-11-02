رئيس زيمبابوي يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

هراري (وام) تسلم فخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، أوراق اعتماد الدكتور جاسم محمد القاسمي سفيراً للدولة لدى زيمبابوي.

ونقل السفير القاسمي - خلال اللقاء الذي جرى بالقصر الرئاسي في العاصمة هراري - تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامة رئيس زيمبابوى.

وأعرب فخامة الرئيس منانغاغوا عن تقديره واحترامه لحكومة وشعب الإمارات، مشيراً إلى تطور العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأكد أنه ما زالت هناك إمكانية لتعزيز هذه العلاقات في المجالات كافة بما يخدم مصلحة البلدين، ووصف فخامته مباحثاته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مارس الماضي بأبوظبي بأنها كانت ناجحة.

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