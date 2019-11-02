مسابقة «الشيخة فاطمة للقرآن» تنطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم منافسات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بمشاركة دولية واسعة في نسختها الرابعة، وذلك في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وأشار المستشار إبراهيم بوملحة، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إلى أن لجان الجائزة أكملت استعداداتها لانطلاق هذا الحدث القرآني الذي تتنافس فيه حافظات القرآن الكريم من 86 دولة وجالية إسلامية في العالم وخصصت لها جوائز مالية قيمة، حيث تحصل الفائزة الأولى على 250 ألف درهم وتحصل الفائزة بالمركز الثاني على 200 ألف درهم وتحصل الفائزة بالمركز الثالث على 150.000 درهم، والمركز الرابع 65.000 درهم، والمركز الخامس 60.000 درهم، والمركز السادس 55.000 درهم، والمركز السابع 50.000 درهم، والمركز الثامن 45.000 درهم، والمركز التاسع 40.000 درهم، والمركز العاشر 35.000 درهم، وأما دون المركز العاشر فإن الحاصلات على نسبة 80% فما فوق سيحصلن على جائزة قدرها 30.000 درهم لكل منهن، والحاصلات على درجة 70% إلى 79% ستحصل كل منهن على 25.000 درهم، والحاصلات على نسبة 69% فأقل ستحصل كل منهن على مبلغ 20.000 درهم.

وذكر بوملحة أن المسابقة ستقام على فترتين صباحية تبدأ من العاشرة صباحاً ومسائية تبدأ من الساعة 6.30 مساءً، وستقوم قناة «نور دبي» الفضائية بنقل فعاليات المسابقة، بالإضافة إلى قناة الجائزة على اليوتيوب وستنتج وحدة الإعلام بالجائزة رسالة يومية ستوزع على القنوات المحلية وبعض القنوات المتعاونة الأخرى كقناة «أهل القرآن» التابعة للهيئة العالمية للقرآن والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، كما تم تجهيز مركز إعلامي متكامل لخدمة الإعلاميين والصحفيين الذين يقومون بالتغطية اليومية لفعالياتها، وتم إرسال الدعوات إلى جميع الموظفين عبر البريد الإلكتروني.

ونوه خطباء الجمعة عن المسابقة ومواعيد منافساتها بعد خطبة الجمعة في جميع مساجد الدولة، وقامت بعض منصات الأخبار في قنوات التواصل الاجتماعي بالتعاون في الإعلان عن الجائزة، وتم اختيار لجنة تحكيم دولية من كبار المحكمين ذوي الخبرة في مجال التحكيم في المسابقات العالمية، وتم إجراء اختبار مبدئي لجميع المتسابقات لحظة وصولهن للدولة لمعرفة مدى استعدادهن لصعود منصة المسابقة.