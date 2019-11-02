«الأرصاد» يحذر من اضطراب البحر بسبب «مها»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

حذر المركز الوطني للأرصاد من اضطراب البحر، وغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي للدولة فترة المد العالي، ابتداء من بعد غد الاثنين المقبل بسبب العاصفة المدارية/‏‏مها/‏‏ التي تشكلت في شرق بحر العرب، عند خط عرض 15.7 شمالاً وخط طول 69.7 شرقاً، بسرعة رياح حول مركزها 110 - 120 كم/‏‏س. وتوقع المركز - في بيان له أمس عن آخر تطورات الحالة المدارية - أن تستمر العاصفة المدارية/‏‏مها/‏‏ بالتحرك شمال غرب باتجاه وسط بحر العرب، وأن تتعمق لتصبح إعصاراً مدارياً من الدرجة الأولى، خلال الـ 24 ساعة القادمة بسرعة رياح حول مركزه 120 - 130 كم/‏‏س.

إلى ذلك، أكد تقرير السمات المناخية المصاحبة لشهر نوفمبر، تميز الشهر باعتدال درجات الحرارة نهاراً وانخفاضها ليلاً، حيث ينخفض معدل درجة الحرارة العظمى، بمعدل 6 درجات تقريباً عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة.

وتتأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري خاصة خلال النصف الثاني منه، ما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً ليلاً، على المناطق الجبلية، وعلى بعض المناطق الداخلية.