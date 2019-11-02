ضاحي خلفان يبحث التعاون العلمي مع المعهد الكوري للتخطيط

دبي (الاتحاد)

عقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في إطار برنامج زيارته إلى جمهورية كوريا الجنوبية، اجتماعاً أمس مع المعهد الكوري للتخطيط والتقويم واستشراف المستقبل التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمد مراد عبدالله مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لاستشراف المستقبل، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وحضر الاجتماع من الجانب الكوري الدكتور مونغ شو، المدير العام للمعهد والدكتورة هان يم، كبيرة الباحثين في المركز، والباحث جين كيم، مدير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

وشهد الاجتماع بحث سبل التعاون العلمي في مجال البحوث والدراسات واستشراف المستقبل، وإمكانية عمل مذكرات تفاهم لتنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجال التقويم والتخطيط واستشراف المستقبل.

ومن جانبه، رحب الجانب الكوري بالمقترحات المطروحة، وأبدى استعداده التام للتعاون والعمل المشترك، حيث أوضح الوفد الكوري بأن لديه شراكات وتعاوناً مع 51 معهداً، ومراكز أبحاث مماثلة في 25 دولة، ومن مهام المعهد الكوري القيام باستشراف المستقبل للعلوم والتكنولوجيا كل خمس سنوات، ويضع الخطط الخمسية لمراكز البحوث والتطوير للوزارات الحكومية، ويقوم بعمل 35 دراسة جدوى سنوياً للبرامج والمبادرات المطروحة من مراكز البحوث والتطوير في الوزارات الحكومية لتخصيص ميزانية المراكز المذكورة من الميزانية العامة السنوية المخصصة للأبحاث والتطوير على مستوى كوريا، والتي تبلغ حوالي 20 مليار دولار موزعة على 652 برنامجاً ومشروعاً بحثياً في 21 وزارة حكومية.