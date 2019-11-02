الامارات | شرطة أبوظبي تتيح زيارة النزلاء عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تتيح زيارة النزلاء عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مسرعاً ضمن المسرعات المؤسسية هي منصة زيارة النزلاء عن بُعد «نافذتي»، تستهدف جمع النزلاء بأسرهم من خلال زيارات مرئية، وذلك بهدف زيادة رضا وثقة المجتمع عبر ربط وتوفير شاشات اتصال مرئية بين المديرية ومراكز الشرطة على مستوى إمارة أبوظبي.

وحضر إطلاق مبادرة «نافذتي» مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، العقيد جمعة الكعبي.

وأوضح مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية (الوثبة)، العقيد فيصل عيسى الحمادي، خلال إطلاقه المنصة في مركز شرطة خليفة أن المبادرة تأتي للتواصل الذكي عن بُعد، حيث تجمع النزلاء بأسرهم من خلال زيارات مرئية عبر مراكز الشرطة.

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وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أحدث تكنولوجيا الاتصال لتعزيز المنظومة الأمنية، مشيراً إلى أن اختيار مركز شرطة خليفة لإطلاقها نظراً لموقعه الاستراتيجي قرب الأحياء السكنية خارج إمارة أبوظبي، ما يسهل على الزوار، خصوصاً كبار السن وأصحاب الهمم، زيارة الابناء من النزلاء، ويخفف عنهم مشقة الوصول إلى مقر المؤسسات العقابية والإصلاحية. وذكر أنه سيتم في مراحل مستقبلية ربط مراكز شرطة إمارة أبوظبي بمبادرة «نافذتي» حتى يتسنى للأهالي الاستفادة من مزاياها وذلك بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم 024148896.

كما حضر إطلاق المبادرة مدير مركز شرطة خليفة، المقدم محمد الحساني، وعدد من الضباط.