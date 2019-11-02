الامارات | بلدية الشارقة تضبط 224 مخالفة في مراكز تجميل نسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تضبط 224 مخالفة في مراكز تجميل نسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة الشارقة 3687 زيارة على مراكز تجميل النساء منذ بداية العام، أسفرت عن تحرير 224 مخالفة عدم التزامها بالاشتراطات والمعايير، مشيرة إلى أنها تنفذ زيارات تفتيش مفاجئة ودورية على الصالونات الرجالية والنسائية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات المطلوبة، وبما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور.

وقالت مديرة إدارة الصحة العامة في البلدية، الدكتورة أمل الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن تقييم الصالونات والمراكز التجميلية يتم من خلال الزيارات التفتيشية استناداً إلى معايير محدّدة تُغطي العاملين والموقع والأدوات والتجهيزات ومواد التجميل والعناية الشخصية، وحال ضبط أية مُخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة اعتماداً على لائحة الجزاءات المعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مع الحرص على إلزام إدارة الصالون أو المركز باتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.

وأشارت إلى أن مفتشات البلدية نفذن زيارات ميدانية دورية ومُفاجئة على صالونات التجميل للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة.

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وتابعت أن المفتشات يتولين التأكد من نظافة جميع الأدوات والفوط المستخدمة وتوافر المواد وأجهزة التعقيم اللازمة ومن مدى فعاليتها، بالإضافة إلى بنود واشتراطات أخرى، مشيرة إلى أن عدد الزيارات التفتيشية على الصالونات بلغ 3687 زيارة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، أسفرت عن تحرير 224 مخالفة.

وأوضحت الشامسي أنه يتم تنفيذ حملات تفتيشية أخرى على صالونات الحلاقة الرجالية ويتم متابعتها باستمرار للتأكد من تقيّدها هي الأخرى بالقوانين والاشتراطات التي تكفل سلامة العامل والمتعامل وضمان صحتيهما، ونفذ قسم الرقابة الصحية 4681 زيارة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، تم خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الصالونات المُخالِفة وغير الملتزمة.