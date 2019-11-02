الامارات | «إذاعات القرآن» تدعو إلى بث روح التسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن «إذاعات القرآن» تدعو إلى بث روح التسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية، الذي عقد أخيراً بالعاصمة المصرية القاهرة، تكثيف الندوات والمؤتمرات لتصحيح المفاهيم الخاطئة وبث روح التسامح وثقافة الحوار الهادف.

كما أكد المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «نشر قيم الوسطية والتسامح»، التواصل الدائم بين إذاعات القرآن الكريم في الدول الأعضاء وتكاتف جهودها والعمل على زيادة تبادل وإنتاج عدد من البرامج والأعمال الدرامية والبرامج الدينية التقليدية.

وأشار إلى ضرورة العمل على طرح برامج متنوعة المضمون من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإشراك الشباب في صياغتها بمحتوى إعلامي حديث، مرتكز على ثوابت الشريعة الإسلامية السمحة لنشر الوسطية والاعتدال.

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وشدّد على أهمية العمل على تبادل البرامج ونقل الخبرات وتوفير دورات تدريبية للشباب من الدعاة والمذيعين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ووزارة الأوقاف في مصر، مؤكداً تجديد الخطاب الديني بأن يكون الخطاب نقدياً وتحليلياً بدلاً من السرد والحفظ واستخدام لغة عربية ميسرة، وانتقاء الأئمة والدعاة الوسطيين، وتدريبهم على وسائل الإعلام الحديثة وتقنياتها.

وأكد العمل على توفير مكتبة إلكترونية دينية تتناسب مع متطلبات العصر الحالي، مشدداً على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقييمها في الاجتماع المقبل، لتحديد الإيجابيات والسلبيات والعوائق التي حالت دون تنفيذ بعضها.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى ضرورة العمل على صياغة رؤية موحدة لإذاعات القرآن الكريم، تنبع من تجارب مختلف البلدان المشاركة في مجال الإعلام القيمي الإسلامي خدمة لكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ودعوا إلى إيجاد آلية فعالة للتبادل البرامجي بين إذاعات القرآن الكريم، وإنتاج ندوات علمية تستضيف العلماء والمفكرين، لتقديم رؤى وبرامج ناضجة في ضوء مرجعية نصوص الكتاب والسنة، الموصلة للإجماع والمحذرة من الغلو والتطرف.