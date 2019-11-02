الامارات | نماذج التسامح في مشروعات تخرج طلابية

شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج التسامح في مشروعات تخرج طلابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دار زايد للثقافة الإسلامية، ملتقى الطلاب السنوي الثاني، تحت عنوان «ثقافتنا تسامح» يوم 12 من نوفمبر الجاري على مسرح روح الاتحاد في مدينة العين، ويعرض خلاله طلاب مشروعات تخرجهم العلمية عن صورة التسامح في حياتهم. وقالت الدار في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه تأكيداً لقيم التسامح والتعايش باعتبارها امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تطلق الدار ملتقى الطلاب السنوي للعام الثاني على التوالي تحت عنوان «ثقافتنا تسامح»، تزامناً مع عام التسامح، كرسالة من طلاب الدار يعكسون فيها ما تعلموه في هذا الدين الحنيف من قيم التسامح والتعايش، في بيئة متلاحمة اجتماعياً.

وأضافت أن الطلاب سيعبرون في هذا الملتقى من خلال مشروعات تخرجهم العلمية عن صورة التسامح في حياتهم، وأثره في تماسك المجتمع وتلاحمه ووحدته، متخذين من إمارات التسامح نموذجاً يُحتذى به عالمياً.