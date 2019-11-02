الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ستة أشهر بحق عاطل خليجي، يبلغ من العمر 36 عاماً، استولى على 110 آلاف درهم من شخص، مقابل إيجار شقة غير مملوكة له في أحد الأبراج بمنطقة دبي مارينا.

ودانت المحكمة المتهم بتزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة ملكية عقار منسوب صدورها لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتزوير محرر رسمي عبارة عن نموذج عقد إيجار. وأفاد المجني عليه في شهادته بأنه قرأ إعلاناً على أحد مواقع التسويق العقاري على الإنترنت عن شقة للإيجار ببناية في منطقة المارينا، وبالتواصل على الرقم المثبت في الإعلان أجابه أحد الأشخاص، وأقر بأن الشقة عائدة إلى مديره، واتفق معه على سعر إيجارها، وتوجه بنفسه لمعاينة الشقة، ولم يكن أحد بداخلها.

وأضاف أنه بعد فترة تواصل معه المتهم، مدعياً بأن مالك الشقة طلب منه تحديد لقاء حتى يسلمه شهادة ملكية الشقة، وعندما اطلع على الشهادة اعتقد أنها صحيحة، كونها كانت ملونة، وعليها اسم المتهم كمالك للشقة، فوقع على عقد الإيجار، وسلم المتهم شيكين بالمبلغ المتفق عليه.

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وتابع المجني عليه أنه بعد تسليم الشيكات للمتهم أخبره بأنه سيتولى إجراء عملية الصيانة للشقة وتسليمه مفاتيحها بعد ذلك، وبعد مرور فترة زمنية بدأ يتسرب القلق إلى نفسه، فتواصل مع المتهم إلا أنه لم يجب على الهاتف، فتوجه إلى الشقة مرة أخرى ليكتشف أنها عائدة إلى شخص آخر، وأن شهادة الملكية مزورة، فقام بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.

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إعداد: محمد فودة [email protected]