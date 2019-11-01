محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة خميس الغويص السويدي في رأس الخيمة

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" واجب العزاء في وفاة المرحوم خميس الغويص السويدي. جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس عزاء المرحوم في منطقة الرفاع في رأس الخيمة، عصر اليوم، حيث رافق سموه سعادة خليفة بن سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المرافقين، إذ أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق تعازيه لذوي وأنجال الفقيد خليفة وجمعة وحمد وراشد ومواساته لهم و لأسرته في مصابهم الجلل راجيا الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. " إنا لله و إنا إليه راجعون ". اقرأ أيضاً... محمد بن راشد: علاقات الإمارات والصين تاريخية وتجمعنا أهداف وطموحات مشتركة لصالح الشعبين الصديقين

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