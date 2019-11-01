الامارات | إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمنطقة جبل جيس

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمنطقة جبل جيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجابت طواقم الإسعاف الوطني، إلى جانب فرق الدفاع المدني، اليوم، لحادث تصادم بين سيارتين في منطقة جبل جيس بإمارة رأس الخيمة، نتجت عنه خمس إصابات، منها إصابتان بليغتان، وواحدة متوسطة، واثنتان بسيطتان.

وتفصيلاً، استلمت غرفة عمليات الإسعاف الوطني بلاغاً يشير إلى وقوع حادث مروري بالمنطقة المذكورة، مع وجود خمسة مصابين في مكان الحادث، من ضمنهم مصاب كان محصوراً داخل المركبة، وعليه تم إرسال أربع سيارات إسعاف ومركبة مستجيب أول إلى مكان الحادث، وقامت طواقم الإسعاف الوطني بإسعاف المصابين في مكان الحادث، في الوقت الذي قام فيه أفراد الدفاع المدني بإخراج الشخص المحصور، وتسليمه إلى الإسعاف الوطني، ليتم نقل جميع المصابين بمركبات الإسعاف إلى مستشفى صقر، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويناشد الإسعاف الوطني السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بإرشادات المرور والسلامة والسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة آمنة بين المركبات، حفاظاً على سلامة الجميع.

