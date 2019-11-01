"الوطني للأرصاد" يحذّر من اضطراب البحر بسبب "مها"

حذّر المركز الوطني للأرصاد من اضطراب البحر، وغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي للدولة فترة المد العالي ابتداء من يوم الاثنين المقبل، بسبب العاصفة المدارية "مها" التي تشكلت في شرق بحر العرب، عند خط عرض 15.7 شمالاً و خط طول 69.7 شرقاً، بسرعة رياح حول مركزها 110 - 120 كم/س.

وتوقع المركز، في بيان له اليوم آخر تطورات الحالة المدارية، أن تستمر العاصفة المدارية "مها" بالتحرك شمال غرب باتجاه وسط بحر العرب، وأن تتعمق لتصبح إعصاراً مدارياً من الدرجة الأولى، خلال الـ 24 ساعة القادمة بسرعة رياح حول مركزه 120 - 130 كم/س.

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