الامارات | بالفيديو: "شرطة دبي" تضبط سارقاً تخفى بزي النساء في أقل من 47 دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: "شرطة دبي" تضبط سارقاً تخفى بزي النساء في أقل من 47 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض على عصابة إجرامية تخصصت في جرائم السرقة في إحدى الدول الأوروبية، خططت لارتكاب جريمتها بداخل الدولة بعد أن تم توزيع الأدوار فيما بينهم، واعدادهم خطة محكمة تمكنهم من ارتكاب الجريمة دون اكتشافهم.

حيث تمكن منفذ الجريمة من سرقة ما يقدر بأكثر من 3 مليون درهم، عبارة عن ساعات ثمينة ومبلغ مالي من أحد الشقق السكنية في الإمارة، وتمكنت فرق إدارة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من القبض على المتهم الذي نفذ جريمته متخفياً بزي النساء، في أقل من 47 دقيقة من ارتكاب الجريمة.

وأشاد القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، بفريق العمل الميداني بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن جاهزية الإدارة وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة عالية للتعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية.

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وأكد العميد جمال الجلاف، أنه مهما بلغ التخطيط الاجرامي من مستوى في التعقيد والغموض، إلا أن شرطة دبي قادرة على الكشف عن الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

داعياً المجتمع بأهمية استغلال برنامج "أمن المساكن" وهو خدمة أمنية تقدم من شرطة دبي بهدف تأمين مسكن المشترك في الخدمة اثناء فترة غيابه، كما يتوجه بالنصح إلى عدم ترك المبالغ المالية النقدية الكبيرة في المساكن وأن تودع في البنوك.

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