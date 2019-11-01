الإمارات تؤكد التزامها بالقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها والتي تؤثر على مجتمعات العالم الأكثر فقراً وضعفاً وأيضا دعم تحسين الأوضاع الصحية لملايين الأطفال والكبار حول العالم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف في الاحتفال الذي أقيم في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف بمناسبة يوم القضاء على فيروس شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والبرفيسور ديفيد ساليسبري، رئيس اللجنة العالمية المستقلة للإشهاد على استئصال شلل الأطفال.

وأشار سعادة السفير إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم منتدى "بلوغ الميل الأخير" الذي يعقد كل سنتين، والذي تستضيفه الدولة في 19 نوفمبر الجاري في أبوظبي تحت عنوان "تسريع وتيرة القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها" وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وذكر سعادته بأن المنتدى سيجمع أكثر من 250 من القادة العالميين البارزين والضيوف رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم، وسيشهد تقديم تعهدات كبيرة للإعلان عن التزامات المانحين بتجديد دعم استراتيجية المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال 2019-2023.

وأكد سعادة السفير على استراتيجية الدولة في مجال الصحة، وذلك من منطلق إيمانها العميق بتأثير المشاريع طويلة الأمد وتشجيع الآخرين على العمل.

ويشجع المنتدى على الشراكة النشطة وتنويع مصادر التمويل وتطوير مجالات جديدة من الخبرة لتحقيق التغيير المرجو في وقت أسرع.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الدائمة ومنظمة الصحة العالمية نظمتا فعالية خاصة بمبادرة استئصال شلل الأطفال بتاريخ 11 سبتمبر 2019، حيث تعهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم 167 مليون دولار دعماً لجهود القضاء على هذا المرض.