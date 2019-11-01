كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| كيف تراقب شرطة دبي مخالفة تغيير المسارات على الطرقات؟

تعتبر قلة الانضباط في تغيير المسارات على الطرقات السبب الرئيسي لحوادث الطرق في الإمارات.

ووفقًا للبيانات الرسمية، قتل 59 شخصًا وتسببت هذه المخالفة في إصابة 495 شخصًا بجروح كبيرة في الإمارات العام الماضي. وتم إصدار حوالي 420.000 غرامات في عام 2018 بسبب مخالفات تغيير المسار، وتم إصدار 297.000 غرامة هذا العام حتى 1 أكتوبر، وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها من إدارة شرطة المرور في دبي.

وقامت شرطة دبي بتركيب ما مجموعه 15000 كاميرا أمنية في جميع أنحاء الإمارة. وتوجد 250 كاميرا حية على الطرق الرئيسية والتقاطعات لاكتشاف مخالفات المسارات، بما في ذلك شارع أبو بكر الصديق وشارع خالد بن الوليد. ويتم مراقبة البث المباشر في الوقت الحقيقي من قبل ضباط شرطة المرور الذين يجلسون في مركز التحكم في القيادة.

وأوضح ضابط في شرطة دبي كيف تم ضبط سائق سيارة قام بتغيير المسار بشكل غير قانوني على الكاميرا وصدرت على الفور غرامة قدرها 400 درهم من قبل الضابط المناوب “باستخدام الفيديو المسجل، نقوم بتكبير لوحة أرقام السيارة والتقاط ثلاث صور لإثبات أنه ارتكب انتهاكًا. كما نقوم أيضًا بحفظ مقطع الفيديو كدليل على المخالفة”.

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ولا يتم استخدام الرادارات أو الطائرات بدون طيار في الوقت الحالي لاكتشاف مخالفات المسارات، لكن يمكن لسائقي السيارات الإبلاغ عن القيادة الخطرة عن طريق الاتصال بالرقم 901 واختيار اللغة المفضلة وتحديد الخيار 5 لـ نحن جميعًا رجال شرطة للإبلاغ عن المخالفة.

ويمكن أيضًا إصدار المخالفات الإلكترونية من قبل ضباط الشرطة الذين يقومون بدوريات في الشوارع. ففي حال شهد هؤلاء الضباط أي انتهاك للحارة أو قيادة خطرة، فيتم إدخال لوحة الأرقام واسم الطريق في نظام التذاكر الإلكترونية الخاص بالشرطة لإصدار المخالفة، بحسب خليج تايمز.