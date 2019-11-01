كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| رحلة غوص لسبر أعماق الخليج في دبي

توجه مراسل يورونيوز جيمس أوهاغن لسبر أعماق الخليج على بعد ساعة ونصف من مدينة دبي، وكان بصحبة المدربة ميكيلا كوليلا، من مركز دايفرز داون.

المدربة المتمرسة دربت أوهاغن استعدادا لخوض أول عملية غوص بمفرده في مياه الخليج. ميكيلا قالت عن الرحلة البحرية: “سنغوص على متوسط عمق يبلغ 14 مترا. وسنبحث عن أسماك البوق والزناد والمهرج والسمكة المنتفخة والأسماك الصندوقية”.

بعد إتمام التدريبات الأساسية، يبقى وجود المدرب أساسيا إلى جانب الغواص المبتدئ لمنحه إحساسا بالأمان، ومساعدته على تطوير مهاراته والتعرف على أفضل مواقع الغوص. وقال أوهاغن عن رحلته: “لقد شاهدنا مناظر مبهرة من الحياة المرجانية والبحرية على بعد 5 أمتار من سطح البحر. فعلى ذلك العمق، تكون الإضاءة جميلة، والأوكسجين يدوم لفترة أطول من المناطق الأعمق”.

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وتسبح بين الشعاب المرجانية أنواعٌ عديدة من المخلوقات البحرية مثل السمك المفلطح والكركند وأسماك الفك والببغاء وغيرها الكثير. ويعرف الغواصون المخضرمون أماكن حطام السفن والشعاب المرجانية الاصطناعية! كلها مواقع تستحق الاستكشاف! فلا تفوتوا تلك الفرصة.