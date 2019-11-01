كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي التحديات التي تواجه مشغلي الاتصالات في الإمارات؟

قال رئيس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (du) إنه يتوقع استمرار التحديات الحالية التي تواجه الشركة، وتحديداً من إيرادات الهواتف المحمولة.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة دو، يوم الأربعاء إن صناعة الاتصالات بأكملها تواجه تحديات، حيث تقلصت الهوامش الآن، وقد وصل السوق في الإمارات إلى مرحلة النضج.

ومع ذلك، قال إنه في حالة du، فإن انخفاض إيرادات الهاتف المحمول يعوضه جزئيًا زيادة في الإيرادات من الخدمات الثابتة، ويتوقع أن “يتم احتواء” الانخفاض و “تخفيفه” لعام 2019.

وتأتي تعليقاته بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض صافي ربحها بنسبة 13.5 في المائة للربع الثالث من عام 2019 ليصل إلى 318 مليون درهم، مدفوعًا بانخفاض الإيرادات. وكان هذا وسط انخفاض في عدد المشتركين في الهاتف المحمول بنسبة 10.6 في المائة، مما أدى إلى انخفاض 9.8 في المائة في الإيرادات من خدمات الهاتف المحمول.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المشتركين في الخطوط الثابتة بنسبة 1.5 في المائة مع ارتفاع بنسبة 7.7 في المائة في الإيرادات الثابتة.

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وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال سلطان إن du تمضي في برنامج الكفاءة، مما يسمح للشركة بتخفيف بعض الضغوط التي تواجهها “سنستمر بالطبع في التركيز على هذه الكفاءة لأننا نتوقع استمرار الضغط على عائدات الهواتف المحمولة، وعلى وجه التحديد على شريحة الدفع المسبق. كما تعلمون، نحن أكثر تعرضًا للجزء المدفوع مقدمًا من الناحية التاريخية”.

وأضاف أن جهود الكفاءة هذه تأتي في شكل رقمنة متزايدة في عمليات دو، لكنه قال إن الشركة لا تلغي الوظائف لخفض التكاليف.

وتعتقد du أن تدفقات الإيرادات الجديدة ستكون من الإنترنت، وخاصة للشركات والدوائر الحكومية، ومن توفير الخدمات الرقمية. وقال سلطان إن الشركة تحاول “استثمار أكبر قدر ممكن من الإمكانات الرقمية”.

وتسرع Du أيضًا في نشر شبكات 5G، والتي سيتم إطلاقها في الإمارات في عام 2020، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، بحسب غلف نيوز.