"الأرصاد" يحذر من اضطراب الموج في الخليج العربي

ناشد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطراب البحر في الخليج العربي بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى 40 كم / ساعة.

وأضاف المركز أن البحر مضطرب وأن ارتفاع الموج يصل إلى 7 أقدام في العمق أحياناً وذلك حتى الساعة 8 مساءً يوم غدٍ السبت.

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