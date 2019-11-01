افتتاح منطقة ألعاب خاصة لأصحاب الهمم في حديقة مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

افتتحت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة في قطاع خدمات المدن وضواحيها منطقة ألعاب خاصة بأصحاب الهمم في حديقة مدينة زايد العامة، وذلك في إطار مبادرتها لدعم هذه الفئة الغالية، وإعطاء الأولوية والتميز لهم من خلال توفير المرافق الحضارية والخدمات التي تتناسب معهم، وتخصيص أماكن خاصة بهم داخل الحديقة العامة بهدف إسعادهم.

ويأتي توفير المنطقة ضمن مخطط لتطوير الحديقة العامة في مدينة زايد من خلال تطوير الألعاب الموجودة بها وإعادة تأهيلها وإضافة ألعاب جديدة وعمل مخطط تطويري لتوفير الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات الزوار والسكان، وخاصة أنها أكبر متنفس طبيعي لسكان المدينة. وفي إطار المخطط جرى إضافة (5) مجمعات ألعاب جديدة في الحديقة العامة التي تتميز بمساحة واسعة تبلغ 21 هكتاراً، وتضم ألعاباً ميكانيكية متنوعة بجانب تطوير حدائق الحارات التي تنتشر بين المجمعات السكنية في المدينة والبالغ عددها 12 حديقة حارات ونساء وأطفال.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على الاهتمام بأصحاب الهمم ضمن مشاريعها خاصة المسطحات الخضراء والحدائق العامة، وذلك من خلال توفير أماكن وألعاب خاصة بهم.

كما وفرت البلدية أيضاً 25 لعبة أرجوحة خاصة بأصحاب الهمم في حديقة مدينة السلع بجانب تركيب عدد 10 ألعاب توازن، بالإضافة إلى ألعاب لبناء الأجسام. كما تحرص البلدية على سلامة المستخدمين خصوصاً فئة الأطفال، في الحديقة العامة المقامة على مساحة 140,000 متر مربع.

يذكر أن مدينة السلع تضم 9 مرافق ترفيهية منها حديقتا حارات متكاملة، و10 مجمعات ألعاب مع ملاعب متعددة ألأغراض، بالإضافة إلى الحديقة العامة والشاطئ.

كما قام قطاع البلدية في مدينة السلع بتأهيل الشاطئ ليكون ملاذاً للسكان وزوار المدينة للاستمتاع بأجواء البحر والشاطئ الخلاب الذي تتميز به مدينة السلع، وجرى توفير الألعاب والمظلات ومقاعد الجلوس، وأحواض الشواء، بالإضافة إلى الإنارة العاملة بالطاقة الشمسية، وزراعة أشجار النخيل.

ويشمل المخطط الذي تقوم به بلدية منطقة الظفرة لتأهيل الألعاب بالحدائق العامة في عدد من المدن، تطويرها وتأهيلها وزيادة الألعاب فيها، وتوفير أفضل الخدمات الترفيهية لخدمة سكان المنطقة وزوارها.