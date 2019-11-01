بدءاً من نوفمبر الجاري.. 18 يوماً عطلات رسمية حتى نهاية 2020

أبوظبي (الاتحاد)

حدد مجلس الوزراء 18 يوماً عطلات رسمية خلال شهري «نوفمبر وديسمبر» 2019 وحتى نهاية عام 2020، حيث قرر المجلس توحيدها في تلك الفترة بين القطاعين العام والخاص.

وتشمل الإجازات التي نشرها المجلس على «تويتر» أمس، إجازة المولد النبوي الشريف في التاسع من نوفمبر، وعطلة يوم الشهيد في الأول من ديسمبر المقبل، وعطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل.

وتضمنت قائمة العطلات الرسمية للعام المقبل (2020)، عطلة رأس السنة الميلادية في الأول من يناير، وعطلة عيد الفطر المبارك في المدة من 29 رمضان المقبل حتى الثالث من شوال المقبل، وعطلة وقفة عرفة في التاسع من ذي الحجة، ثم عطلة عيد الأضحى المبارك في المدة من 10 ذي الحجة حتى 12 من الشهر نفسه، ثم عطلة رأس السنة الهجرية في 23 أغسطس المقبل، وعطلة المولد النبوي الشريف في 29 أكتوبر 2020، ويوم الشهيد في الأول من ديسمبر 2020، واليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني والثالث من ديسمبر 2020.