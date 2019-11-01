أم القيوين (وام) قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين واجب العزاء في وفاة المغفور لهما عبيد حميد بن حرمل الشامسي ومحمد سالم علي الشامسي.

وأعرب سموه خلال زيارته قاعة الاتحاد وخيمة العزاء بمنطقة النبغة في فلج المعلا بأم القيوين مساء أمس، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيدين، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم آلهما وذويهما الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة عبيد الشامسي ومحمد الشامسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.