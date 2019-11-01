سعيد بن طحنون يحضر أفراح الظاهري والشامسي والعزيزي بالعين

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة أحمد سرور بن شهوان الظاهري بمناسبة زفاف نجليه «شهوان» إلى كريمة عبدالله سعيد بن جروان الشامسي و«علي» إلى كريمة علي محمد عبدالله عرار الظاهري.

وحضر الحفل -الذي أقيم في قاعة الخبيصي للأفراح بالعين- مطر بن عبدالله المهيري وعبيد الجابر وحميد بن دلموك الظاهري.

كما حضر معاليه حفل الاستقبال -الذي أقامته عائلة حميد راشد حمدان العزيزي بقاعة الظاهر للأفراح بالعين- بمناسبة زفاف نجليه «عبدالله» إلى كريمة عبدالله علي مصبح حمدان العزيزي - و«علي» إلى كريمة مانع مصبح حمدان العزيزي وزفاف «علي» نجل حمدان علي مصبح حمدان العزيزي إلى كريمة سعيد خليفة سعيد خليفة العزيزي، تخللت الحفل فقرات وعروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي.

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