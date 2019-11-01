الامارات | بالفيديو.. سيارة تسقط من ارتفاع 6 طوابق في دبي وتقتل سائقها

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سيارة تسقط من ارتفاع 6 طوابق في دبي وتقتل سائقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي سائق آسيوي، أمس، إثر سقوط سيارته من الطابق الثالث في مواقف قرية الشحن، التابعة لمطار دبي، الذي يعادل في الارتفاع ستة طوابق في مبانٍ عادية، بحسب مصدر في شرطة دبي.

وأفاد المصدر بأن المركبة عادت إلى الخلف بطريقة مفاجئة، ولم يستطع سائقها السيطرة عليها، فاصطدمت بالحاجز الخرساني، وتجاوزته بقوة، لتسقط على الأرض، ويتوفى السائق متأثراً بما لحق به من إصابات.