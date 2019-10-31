بعد فيديو متداول.. «مرور رأس الخيمة»: رادار «المنيعي» يعمل بكفاءة

رأس الخيمة (الاتحاد)

نفى العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، ما ورد في فيديو منتشر يحذر فيه أحد المواطنين الجمهور من التعرض إلى ضبط الرادار الواقع بين جسري سيجي وشوكة على طريق الشيخ خليفة بمنطقة المنيعي، بعد أن وردته رسالة تحرير مخالفة مرورية في رأس الخيمة، بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، بسرعة زائدة بلغت 121 كم، رغم علمه بأن سرعة ضبط الرادار على طريق الشيخ خليفة - المنيعي هي 141كم.

وأكد العميد النقبي أنه، فور ورود الفيديو المتداول إلى إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، تم تشكيل فريق عمل من المختصين والفنيين في أجهزة ضبط السرعة، وتوجيههم إلى موقع جهاز الرادار المذكور، وتم إجراء تجربة على إحدى مركبات المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، من خلال ضبط عداد السرعة بها على سرعة 136 كم ومن ثم مرورها أمام جهاز الرادار بنفس هذه السرعة. وكانت النتيجة بأن الرادار لم يحرر أو يسجل أي مخالفة بشأنها.

وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة أنه، حفاظاً على مال وممتلكات الآخرين، فقد تم مراجعة وتدقيق جميع المخالفات التي تم تحريرها بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، والتأكد من سرعة الضبط للمخالفات التي حُررت في هذا التاريخ، وفي نفس المكان.

وكانت النتيجة مفادها بأن جميع مخالفات السرعة الزائدة، التي سجلها جهاز الرادار المعني خلال اليوم المذكور، كانت سرعتها تفوق 141كم، ولم يسجل الرادار أي مخالفة بسرعة أقل عن 141كم.

وأكد العميد النقبي وجود لوحات مرورية وإرشادية على طريق الشيخ خليفة، وأن ما تم تداوله بشأن عدم وجود لوحات مرورية أو إرشادية، لا يمت للحقيقة بصلة، مثمناً جهود رجال المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، في تعزيز الأمن والسلامة المرورية على جميع طرق الإمارة.

واختتم مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة بدعوة الجمهور بعدم تداول الإشاعات ونشرها مما يسبب إرباكاً وفوضى لدى أفراد المجتمع.