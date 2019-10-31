مستشفى خليفة برأس الخيمة يستقبل 8 آلاف مراجعة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

كشف المدير التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة الدكتور شانغ سوك سوه، عن ارتفاع عدد المراجعين والمستفيدين من الخدمات العلاجية الوقائية لعيادة سرطان الثدي في مركز طب وجراحة الأورام إلى نحو 8000 مراجعة، بينها حالات متكررة وحالات محولة من مستشفيات من داخل الدولة وخارجها، منذ افتتاح المستشفى في فبراير 2015، منها 1400 حالة تم استقبالها خلال التسعة أشهر الماضية، فيما تم إدخال 62 حالة إلى الأقسام الداخلية لإجراء المزيد من الفحوص والعلاجات المكثفة والمختلفة لأورام الثدي بأنواعه كافة، وإجراء 51 عملية جراحية لاستئصاله.

وأوضح أن المستشفى أجرى عدداً كبيراً من العمليات الجراحية الناجحة منذ افتتاحه لاستئصال أورام الثدي الخبيثة والحميدة، ضمن تبني المستشفى مفهوم العلاج المحافظ لسرطان الثدي عن طريق استئصال كتلة الورم السرطاني مع المحافظة على نسيج الثدي السليم، إلى جانب صور الماموغرام لكشف أورام الثدي لنحو 3400 حالة في أربع سنوات، ومعاينة نحو 6000 صورة ماموغرام استقبلها المستشفى محولة من مراكز الفحص الوطني المبكر للسرطان التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وبين أن المستشفى أجرى عدداً كبيراً من الجلسات لمرضى سرطان الثدي، من خلال جهاز View Ray الذي أدخل حديثاً لعلاج السرطان، ومنها سرطان الثدي ضمن خدمات المستشفى، والذي سيخفف عن كاهل المرضى وذويهم من خلال الحد من عناء سفرهم خارج الدولة للحصول على العلاج، لافتاً إلى أن المستشفى كان الأول في الدولة الذي يجري الفحص الجيني لسرطان الثدي والمبيض (BRCA 1&2) في مختبراته، وذلك عبر تحديد الجينات والخصائص الوراثية المسؤولة عن الإصابة بهذا المرض، مؤكداً أهمية الفحص في الكشف المبكر عن سرطان الثدي أو المبيض من خلال تحديد الجينات والخصائص الجينية الوراثية المسؤولة عن الإصابة بهذين النوعين من السرطان.

وأضاف: إن المستشفى يشارك بفاعلية في الأجندة الوطنية، وصولاً لرؤية الإمارات لعام 2021 التي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية وفقاً لمعايير وطنية وعالمية من ناحية تقديم الخدمات وجودة وكفاية الكادر الطبي، مؤكداً أن المستشفى يضع كافة إمكانياته وكوادره لدعم البرنامج الوطني للفحص المبكر، حيث بدأ منذ أكتوبر من العام 2015 باستقبال الصور الأولية للماموغرام وفحصها وتحليلها.