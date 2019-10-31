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الامارات | زلزال في الخليج العربي يشعر به سكان الدولة

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أشرف جمال - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز، سجلت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة – ريختر في الخليج العربي ، الساعة 19:44  من مساء اليوم حسب التوقيت المحلي للدولة، لافتاً إلى أن بعض السكان شعروا بها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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