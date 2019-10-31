وائل حمدان يشارك بثلاث لوحات في معرض " البورتريه " بالكويت

كتب / محمد الصناديلي يشارك الفنان التشكيلي وائل حمدان في المعرض الجماعي عن فن البورتريه بدولة الكويت في جاليري بوشهري تحت عنوان " البوتريه فن جميل " ويجمع المعرض عدد من مشاركات عربية مختلفة .

يقدم وائل في المعرض ثلاث لوحات بخامات الاكريلك والألوان المائية ويصور فيه بورتريهات جديدة من وحي وجوه مصرية ، ويأمل ان تنال اعجاب رواد المعرض .

الفنان وائل حمدان من مواليد القاهره 1971

تخرج من كلية التربية الفنية الزمالك عام 1994

تخصص في الرسم والتصوير والتصميم الاعلاني والتصوير الفوتوغرافي

عمل في مجال الجرافيك والإعلان وتفرغ بعد عودة إلى مصر للفن التشكيلي .

يستمر المعرض ثلاثة اسابيع بالكويت العاصمة وبشارك فيه فنانين من بلدان عربية مختلفة وهو ما يثري الحركة الفنية التشكيلية العربية .

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