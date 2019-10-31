كينج كويل تعلن عن خصومات كبيرة على منتجات النوم بنسبة 50٪

تقدم شركة دبي لصناعة الأثاث ذ.م.م.، التي تصنع وتسوق مراتب كينج كويل ومنتجات النوم في الشرق الأوسط، خصومات كبيرة لمدة ثلاثة أيام بنسبة 50 ٪ على جميع منتجات النوم، ويمكن للمتسوقين الاستفادة من هذه الفرصة المتميزة بدءا من 31 أكتوبر ولغاية 2 نوفمبر.

تشمل المنتجات مجموعة واسعة من أغطية المراتب، وواقياتها، والوسائد الخاصة، والألحفة، والبياضات، وإطارات الأسرّة القابلة للتعديل بما يشمل قاعدة السرير ولوح الرأس والمراتب. وتستخدم مراتب كينج كويل المواد الطبيعية عالية الجودة والمستوردة من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية اضافة الى اعتمادها احدث التقنيات لتعزيز أنماط النوم الصحية والشعور بالراحة.

وقال سودارشان راي، مدير التسويق في شركة دبي لصناعة الأثاث، "تُواصل كينج كويل توفير حلول مبتكرة للنوم لأكثر من عقدين، وتمثل هذه الخصومات فرصة بارزة للمتسوقين الذين يرغبون في الاستثمار في منتجات النوم المتميزة بأسعار معقولة. ويمكن للمتسوقين الاختيار من بين مجموعة واسعة من منتجات النوم الفاخرة وملحقاتها".

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