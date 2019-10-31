خبراء القطاع يستعرضون أفضل ممارسات وعمليات الترخيص للمساهمة بتعزيز حضور العلامات التجارية الخاصة...

اختتمت اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019 معرض الشرق الأوسط للعلامات التجارية والتراخيص، المنصة التجارية الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصصة بقطاع العلامات التجارية الخاصة والتراخيص والتي استمرت لثلاثة أيام على أرض مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية من بينهم ’تشوبا تشوبس‘ و’وول ورثس‘ و’ورنر ميديا‘.

واستضافت ’قمة برايم‘، المنصة الحوارية المصاحبة للمعرض، أبرز خبراء القطاع والذين شاركوا رؤاهم وخبراتهم، ما أسهم في رسم صورةٍ أوضح حول التوجهات الحالية والمستقبلية ضمن القطاع من خلال تبادل المعارف وتسليط الضوء على أبرز الجهود ومعايير عمل قطاع التراخيص الرامية إلى تعزيز حضور المنتجات وتسريع نجاحها وانتشارها في المنطقة، وتحسين مستويات ولاء العملاء.

واستهلت جلسات اليوم الثالث للقمة بمشاركةٍ مهمة للسيد علي الحجر، المدير التجاري في ’ورنر ميديا‘، وهي مجموعة وسائل الإعلام والترفيه متعددة الجنسيات، حيث قدم عرضاً توضيحياً حول "أساسيات قطاع الترخيص". وفي إطار مشاركته قال علي الحجر: "يشهد مجال الترخيص نمواً ملحوظاً حيث تبلغ قيمته حالياً 280 مليار دولار، مع توقعات إيجابية حول مواصلة هذا القطاع لمسار نموه في المستقبل. ولعلّ العامل الضامن لنجاح هذه الشراكات هو اهتمام الشريك بنجاح الأعمال المرخصة، وليس التركيز بشكلٍ حصري على المنتج النهائي".

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من جانبها ثمنت شركة ’فيساكوا‘ المشغّلة للعلامات الخاصة، والتي تتخذ من ليتوانيا مقراً رئيسياً لها، جهود القائمين على المعرض، لما وفره من منصة فريدة تسهم في دفع عجلة نمو الأعمال وتعزيز العلاقات البنّاءة بين رواد مجتمع الأعمال المحلي والعالمي.

وبهذا الصدد قال فيتاكاس زوزيفيسيوس، الرئيس التنفيذي للشركة: "أتاح لنا المعرض فرصة مثالية للقاء الموزعين والمستهليكن المحليين وفهم إمكانات السوق المحلية بشكلٍ أفضل. وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية لمسنا الفرص الهائلة التي توفرها أسواق المنطقة، ونتطلع للبناء على العلاقات التي أسسنا لها مع الشركاء المحتملين خلال المعرض، بهدف الاستفادة من كافة فرص التعاون المتاحة".

ويأتي تنظيم الدورة الأولى من معرض الشرق الأوسط للعلامات التجارية والتراخيص، كجزء رئيسي من معرض ’جلفود‘ الذي يحتفل باليوبيل الفضي في نسخة العام المقبل، وقد نجحت فعاليات المعارض الأربعة لهذا العام، في اجتذاب أكثر من 2,800 عارض من جميع أنحاء العالم، ما يشير لمستويات النمو الفريدة لعلامة ’جلفود‘ التي احتضنها مركز دبي التجاري العالمي في الفترة 29 -31 أكتوبر، ضمن أربعة معارض تخصصية متزامنة وهي: معرض ’جلف فود للتصنيع‘، وهو المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا لمعالجة وتصنيع المأكولات والمشروبات، بالإضافة للدورة الأولى من معرض الشرق الأوسط للعلامات التجارية والتراخيص، وهو المعرض المتخصص الوحيد من نوعه في المنطقة، ومعرض ’يامكس الشرق الأوسط‘ المتخصص بقطاع الحلويات، و’سيفكس الشرق الأوسط‘ المخصص لقطاع المأكولات البحرية.