بدعم إماراتي.. افتتاح مركز جراحة العظام في عدن

أعادت دولة الإمارات الأمل لمرضى العظام في اليمن في تلقي العلاج المناسب بعد أن دخل مركز أمراض وجراحة العظام والمفاصل في مستشفى الجمهورية بعدن الخدمة عقب إعادة ترميم وإنشاء المركز تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار خطة تأهيل وتجهيز وتطوير المستشفى.
وحرصت دولة الإمارات، عبر ذرعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر"، على ترميم المركز بقسميه "الرجال والنساء" الذي يتسع لـ 112 سريراً بما في ذلك إنشاء غرفة للعمليات وغرفة إفاقة، و4 عيادات خارجية وغرفتان للأطباء والممرضين وغرفة الصيدلية، بالاضافة إلى تأثيثه بشكل كامل وتقديم سيارتين للإسعاف.
وأكد معالي الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة اليمني أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة لدعم القطاع الصحي اليمني على مستوى تأهيل البنية التحتية ودعم الآليات وتزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات، مشيراً إلى أن المرفق الطبي المتخصص بجراحة العظام في عدن سيخدم المرضى من سكان عدن والمحافظات اليمنية الأخرى.
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وخلال مراسم افتتاح المركز التي حضرها ممثلون عن وزارة الصحة العامة، أشاد الدكتور أحمد سالم الجرباء رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات للمستشفى في إطار حرصها الدائم على الشعب اليمني.
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