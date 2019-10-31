رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس جمهورية كوريا بوفاة والدته

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى فخامة مون جيه ان رئيس جمهورية كوريا، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة والدته

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس مون جيه ان.