ستيفان فيارد يتولى إدارة "مي دبي".. الفندق العصري الفاخر والمرتقـب جداً في دبي

يتأهب فندق "مي دبي" الجديد والبارز للعلامة التجارية الإسبانية "مي باي ميليا" - لافتتاح أبوابه مطلع 2020، بإدارة المخضرم ستيفان فيارد، الذي يتمتع بخبرة متمرّسة في عالم الضيافة الفاخرة. وقد لعب فيارد دوراً كبيراً في قيادة هذه الوجهة العصرية المرتكزة على المتطلبات الشخصية للضيوف منذ مراحلها الإنشائية الأولى، ويترأس الآن فريق العمل نحو الافتتاح الرسمي للفندق.

ومن موقعه ضمن مشروع "ذا أوبس" الجديد لشركة أمنيات العقارية، يعتبر "مي دبي" الفندق الأول الذي يتم تصميمه بالكامل على يد أسطورة الهندسة المعمارية الراحلة زها حديد. ويمتاز "مي دبي" من موقعه الراقي في قلب منطقة برج خليفة، بأجوائه العصرية والأنيقة، ويقدم في هذا الإطار مقاربة شاملة للمشهد الثقافي في المنطقة.

وانضم فيارد إلى "مي دبي" في العام 2017، بعدما اكتسب خبرة واسعة وسمعة طيبة في إطلاق الفنادق العصرية الفاخرة في الشرق الأوسط لكل من مجموعة إعمار للضيافة ومجموعة جميرا. ويشمل ذلك "فيدا داون تاون" و "المنزل داون تاون" لشركة "إعمار"، و "القصر" في منتجع مدينة جميرا لمجموعة "جميرا".

وبدأ فيارد مسيرته المهنية مع مجموعة فنادق "حياة" قبل 17 عاماً، واكتسب خبرة جديرة بالعمل على مدى سنوات عديدة في أقسام متنوعة ومدن مختلفة في أوروبا، كما شغل مناصب إدارية عليا في "ذا لوكشوري كوليكشن" في آسيا.

وبصفته مديراً عاماً لفندق "مي دبي"، تولى فيارد مسؤولية الإشراف على جميع جوانب التصميم والتشييد للفندق، بما في ذلك الديكورات الداخلية، واستراتيجية ومفاهيم قسم المأكولات والمشروبات، ومفاهيم السبا والصالة الرياضية، والتوظيف، وتأسيس أطر العمل الخاصة بالعمليات التشغيلية، وإدارة فريق "أورا" في "مي دبي"، والذي تتمثّل مهمته في معرفة أجواء دبي وتقديم لمسات شخصية للعلامة التجارية كجزء من تجربتها المميزة للضيوف.

وتعليقاً على دوره في "مي دبي"، قال فيارد: "كانت المتابعة عن كثب لعمليات الإنشاء واستكمال بناء أول فندق لعلامة "مي باي ميليا" في الشرق الأوسط واحدة من أكثر الفترات إثارة ومتعة في مسيرتي المهنية. وأتطلع للعمل مع فريق العمل لإنشاء ما سيكون مركزاً اجتماعياً فريداً لمشهد دبي الثقافي، ووجهة استثنائية لكل من المقيمين والزوّار على حد سواء".

ويضم "مي دبي" 74 غرفة و 19 جناحاً، بالإضافة إلى 96 شقة بالخدمات. وسيقدم الفندق للضيوف خياراً من بين 15 مطعماً، في حين أن المسبح الواسع والشرفة المشمسة المطلة على أفق دبي، فضلاً عن الصالة الرياضية المميزة بمساحة 7,000 قدم مربعة، ومركز السبا الفاخر، سيتيح للضيوف فرصة لا تُضاهى للاسترخاء والاستمتاع بصورة مثالية.