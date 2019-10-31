"Viu" تعرض خمسة أفلام ومسلسلات رعب بمناسبة "عيد الهالويين"

أعلنت منصة Viu عن عرض خمسة أفلام ومسلسلات مليئة بالتشويق ضمن فئة بالإثارة والرعب ، وذلك بمناسبة " الهالويين" الذي يصادف يوم 31 أكتوبر من كل عام، لتمنح متابعي المنصة فرصة خوض تجربة فريدة من نوعها مستوحاة من وحي المناسبة.

"زودياك": العرض المليء لإثارة والتشويق والرعب

تدور أحداث مسلسل الغموض والظواهر الخارقة "زودياك" المؤلف من 15 حلقة حول مجموعة من الطلبة الجامعيين الذين يقعون ضحية لعنة صممت لقتلهم واحداً تلو الآخر، وسعيهم نحو إنقاذ أنفسهم عندما يتجهون إلى أصل هذه اللعنة في مصر القديمة. ويضم طاقم العمل مجموعة من الممثلين، من بينهم أسماء أبو اليزيد بدور يمنى، ومحمد مهران بدور سامي، وخالد أنور بدور شريف، ومي الغيطي بدور مريم، وهند عبد الحليم بدور ليلى، ومايان السيد بدور سلمى، وأحمد خالد صالح بدور عزت، وإنجي أبو زيد بدور إنجي.

"وردة": رعب لا مثيل له في الهالوين

يتناول فلم التشويق والظواهر الخارقة "وردة" قصة فتاة تقع ضحية لقوى شريرة، تؤثر على حياتها وحياة الأشخاص المحيطين بها، حيث سيضمن للمتابعين أقصى درجات التشويق مع كوكبة من الممثلين المتميزين، مثل أحمد سليم وعماد غنيم ومحمود يوسف وعبير منصور وندى الألفي وسميرة المقرون.

"بارانورمال درايف": أجواء مليئة بالرعب والترقب

يروي فيلم "بارانورمال درايف" الذي عُرض في مهرجان "نايت أوف هورور فيلم 2016" في استراليا، قصة الزوجين أولجا وأسد الدين، الذين قاما بشراء سيارة مسكونة بالأشباح، ولكنهما لم يتمكنا من ملاحظة ذلك بسبب المشاكل الزوجية التي كانت تواجههما، وذلك ضمن قالب من التشويق والترقّب منذ دقائقه الأولى.

"جيهريان": جرعة زائدة من الرعب في يوم "الهالوين"

يروي مسلسل الرعب والغموض والتشويق قصة جثة مسكونة بالأشباح عثر عليها بعد مرور سنة على موتها، حيث تُنقل بعدها إلى المستشفى، وتعود إلى الحياة لتتسبب بتغيير الشحنة الكهربائية وانفجار كافة الأضواء في المستشفى. ويتضمن طاقم العمل مجموعة من الممثلين مثل فاستال شيث وتريشان سينغ وسانجيدا شيخ.

"ميموريز": عندما يطارد الماضي رجال الشرطة السابقين

تدور أحداث هذا المسلسل التراجيدي المؤلف من 13 حلقة حول قصة شرطي سابق يضطر للتحقيق في سلسلة من جرائم القتل التي حدثت جميعها بطريقة متشابهة، حيث يقوده بحثه إلى قاتل متسلسل، ونتائج أبشع مما تخيل. ويشارك في بطولة العمل مجموعة من أبرز الأسماء، من بينهم روهيت روي ومادان جوشي وبريال غور وسورلين كاور.

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