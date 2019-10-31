فيرمينيش تكشف عن نكهة حصرية تلبي أذواق المستهلكين من الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في معرض جلفود...

أطلقت شركة ’فيرمينيش‘، أكبر شركة خاصة في قطاع النكهات والعطور حول العالم، اليوم نكهة ’ميدترانيان ‘ الجديدة والمصممة خصيصاً لتلبية أذواق العملاء في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا ضمن فعالية نكهات جلفود 2020 وذلك في ’جلفود للتصنيع‘، أكبر معرض تجاري مختص في معالجة وتصنيع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، والذي يستمر في مركز دبي التجاري العالمي لغاية 31 أكتوبر.

وتم إعداد النكهة الفريدة من نوعها بناءً على دراسة معمقة لأذواق المستهلكين في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث اختار 67٪ من المشاركين منطقة البحر المتوسط كوجهة سياحية مفضلة، فيما حقق المطبخ المتوسطي مكانة مميزة بين تفضيلات المشاركين بعد المطابخ الفرنسية والإيطالية والتركية. وأبدى 28٪ منهم رغبته بتعلم لغات منطقة البحر الأبيض المتوسط وعلى رأسها الفرنسية والإيطالية والإسبانية.

وفي هذا السياق، قال ثوغار لارسن، نائب رئيس النكهات لدى الشركة في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تقوم رسالة ‘فيرمينيش‘ على توفير تجربة فريدة من نوعها تلبي تطلعات العملاء، وتأتي النكهة الجديدة المصممة لنكهات جلفود في معرض ’جلفود 2020‘ ثمرة أبحاث مركزة ورؤى معمقة تهدف إلى الأخذ بيد العملاء الإقليميين لنستكشف معاً ملامح التوجهات المستقبلية وابتكار منتجات قابلة للتطبيق من الناحية التجارية وتنال استحسان المستهلكين.

ويشرفنا المشاركة للمرة الأولى في ‘جلفود للتصنيع‘ لاستعراض التقنيات المتطورة والمكونات الفريدة التي وظفناها لابتكار نكهة خاصة بنا. حيث يشهد جناحنا إقبالاً لافتاً نأمل من خلاله تقديم تجربة تثري حواس الزوار".

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وطورت ‘فيرمينيش‘ مجموعة من المنتجات بنكهات حصرية، بما في ذلك بسكويت ’ميدترانيان دريم كوكيز‘ وشاي ’ميدترانيان سن رايز‘ الأخضر وقهوة ’ميدترانيان‘ العادية والمختلطة. وسيتسنّى لزوار ’قرية فيرمينيش للنكهات‘ في معرض ‘جلفود للتصنيع‘ الاستمتاع بنكهات جديدة وتذوق مشروبات ’ميدترانيان بريز‘ و’ميدترانيان هيربز‘ الترحيبية ومقبلات ’تابينادا‘.

وأضاف لارسن: "تم تصميم ابتكاراتنا المعروضة في ‘قرية فيرمينيش للنكهات‘ لتقدم إمكانات مميزة تلبي الاحتياجات الفريدة للعملاء بأسعار مقبولة، حيث نركز على تخفيف نسبة السكر والملح، واستخدام البروتينات النباتية وتقنيات النكهة المبتكرة التي تحول التحديات إلى فرص ابتكار مذهلة.

وثمة العديد من الطرق الجديدة لمواكبة احتياجات المستهلكين الحالية والمستقبلية، وبدورنا نستخدم التوابل لتحضير نكهات تحل مكان الملح، وعناصر نباتية وعشبية لتعزيز النكهة في الأطعمة والمشروبات، ومكونات محلية بسيطة وأصلية لإبراز أفضل خواص الأطعمة والمشروبات، ولا سيما في هذه المرحلة الواعدة في قطاع النكهات والمكونات".

وترحب ’قرية فيرمينيش للنكهات‘ بالزوار في الجناح رقم S2-F32 في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالم لخوض تجربة حيوية يختبرون فيها تشكيلة من النكهات الفريدة من خلال منتجات متنوعة ويتعرفون على لمحة عن العروض المميزة التي يحفل بها معرض ‘جلفود للتصنيع‘ المستمر حتى 31 أكتوبر.