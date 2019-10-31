بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها، سيسكو تستذكر 20 لحظة فارقة في تاريخ تقنية الواي فاي

ابتكار شبكة اسمها ALOHAnet في جامعة هاواي، كانت أساساً لتطورات إضافية في الاتصالات اللاسلكية وظهور شبكات الواي فاي لاحقاً.

1997: إطلاق 802.11: تم إطلاق النسخة الأولى من 802.11 مما أتاح توفير سرعات تصل إلى 2 ميجابايت في الثانية.

1999: تأسيس تحالف توافق الشبكات اللاسلكية WECA: تحالفت حوالي ست شركات تقنية، بما فيها "آيرونيت" التي استحوذت عليها "سيسكو" فيما بعد، وشكلت "تحالف توافق الشبكات اللاسلكية" (WECA) لتعيد تغيير الاسم في عام 2002 إلى "تحالف واي فاي".

1999: 802.11b – أول معيار قياسي للواي فاي: الإعلان عن معيار 802.11b، أول معيار قياسي يظهر تحت اسم "واي فاي"، كان متفوق بأدائه وسرعته بالمقارنة مع 802.11. ويُعدّ إطلاق 802.11b من قبل الكثيرين البداية الحقيقية لثورة الواي فاي.

1999/2000: ظهور أول أجهزة تجارية تعمل بمعيار 802.11b: تم تصميم شبكة الـ"واي فاي" وبدأت إضافتها إلى الأجهزة التجارية بما فيها الكومبيوترات المحمولة الشهيرة. وأصبح المستخدم قادر منذ تلك اللحظة على السفر مع جهازه المحمول. وبدأت شبكات الواي فاي تستقطب الشعبية التجارية.

2002: سيسكو تتقدم بالقطاع إلى الأمام: إطلاق برنامج ترخيص Cisco Compatible eXtensions المجاني، الذي يتيح لمنتجات الواي فاي من الشركات الأخرى أن تعمل مع شبكات سيسكو اللاسلكية بينما تحافظ على مستويات أمانها العالية.

2004: شبكات الواي فاي تصل إلى السماء: انطلاق أول رحلة طيران تجارية توفر إمكانية الاتصال بشبكة الواي فاي للرّكاب.

2005: "واي فاي" تصبح كلمة حديثة: إضافة كلمة "واي فاي" إلى قاموس ميريام ويبستر الجامعي.

2009: 802.11n يشكل ثورة في القطاع: إطلاق معيار 802.11n (واي فاي 4) الجديد. أتاح معيار 802.11n ارتفاع سرعات البث مع تقنية MIMO التي أتاحت لمزيد من أجهزة الهوائي (الأنتينا) تدفق مزيد من البيانات. وتضاعف معدل النقل الأقصى تسع مرات تقريباً (54 ميجابايت في الثانية مقابل 450 ميجابايت في الثانية).

2010: موجة جديدة من ابتكارات سيسكو: إطلاق تقنية CleanAir ضمن سلسلة Aironet 3500 Access Point مما أتاح التعرف التلقائي على التشويش وتوجيه المستخدمين إلى قنوات أخرى أقل ازدحاماً.

2011: رواج النقاط الساخنة Hotspots: تجاوز عدد النقاط الساخنة لشبكات الواي فاي المليون حول العالم.

2012: شبكات الواي فاي في المنزل: ربع إجمالي المنازل في العالم متصلة بشبكة واي فاي.

2013: معيار 802.11ac مع سرعات أضخم: إطلاق معيار 802.11ac الذي وصل بالسرعة إلى 1 جيجابايت.

2015: شبكة الواي فاي أصبحت جزء من الحياة اليومية: صنفت أحد دراسات "مؤسسة البيانات الدولية" بأنها باتت حاجة ضرورية في حياة البشر واحتلت ثاني الأشياء التي لا يستطيع الناس العيش بدونه من بعد الطعام. في حين بالغ البعض وذهب بتصنيفها إلى المرتبة الأولى حيث أعرب 18% من المشاركين في الدراسة بأنها الأولوية رقم واحد.

2018: الواي فاي أحد المحركات الاقتصادية الهامة: تبلغ القيمة الاقتصادية العالمية لتقنية "الواي فاي" تريليون دولار أمريكي.

2018: 13 مليار جهاز متصل بشبكة الواي فاي: الانتشار وصل إلى حوالي 13 مليار جهاز متصل بتقنية الواي فاي في جميع أنحاء العالم. مما يعني جهازيّ واي فاي تقريباً لكل شخص على الكوكب.

2019: إطلاق واي فاي 6: تم إطلاق تقنية "واي فاي 6" التي وصلت سرعتها إلى 5 جيجابايت في الثانية. وتم بناء هذه التقنية على أساسات شبكات الجيل الخامس ذاتها، وتم اعتبار التقنيتين متكاملتين. وتعد تقنية "واي فاي 6" أقل إرهاقاً لبطاريات الأجهزة المتصلة وتوفر تجربة مستخدم أكثر موثوقية. بالإضافة إلى إعلان شركة سيسكو عن مشروع Cisco OpenRoaming الذي يهدف إلى تسهيل التنقل بأمان بين شبكات الواي فاي وشبكات LTE وشبكات الواي فاي العامة.

2021: التنبؤ بمزيد من التطورات في تقنية النقاط الساخنة: وفقاً لتقديرات سيسكو، سيتجاوز عدد النقاط الساخنة حول العالم 500 مليون نقطة، أي أكثر بـ500 مرة مقارنة بعددها قبل عشر سنوات.

2022: استمرار ازدياد متوسط السرعات: من المتوقع أن يبلغ متوسط سرعة اتصال الواي فاي عالمياً خلال هذا العام 54.2 ميجابايت في الثانية، مقارنةً بـ24.4 ميجابايت في الثانية في عام 2017.

2022: الواي فاي ستكون المحرك الرئيسي لمستقبل الإنترنت: ستكون تقنية الواي فاي هي المصدر المهيمن للوصول إلى الإنترنت. وتتوقع دراسة VNI المكلَّفة من قبل سيسكو أن ما يصل إلى 59% من حركة مرور البيانات عبر الإنترنت سوف تتدفق عبر شبكات الواي فاي.



وتعليقاً على الذكرى السنوية العشرين، قال أسامة الزعبي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعدّ تقنية الواي فاي أحد أسرع تقنيات الشبكات نمواً اليوم. ونتيجة لذلك، أصبح الإنترنت متاحاً في العديد من الأماكن التي لم تكن توفر الاتصال بالإنترنت سابقاً، مما يؤدي إلى توفّر مستوى جديد من التنقل والراحة والإنتاجية. وحوّلت شبكات الواي فاي طريقة عيشنا وعملنا وتعلمنا ولعبنا. وسواء كنت تستخدم الواي فاي للاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي أو لمشاهدة مقاطع الفيديو أو اللعب أو العمل أو لتحويل عملك رقمياً، فإن الجيل الجديد من واي فاي 6 إلى جانب شبكات الجيل الخامس سيفتح أمامك عالماً واسعاً من الفرص الجديدة".