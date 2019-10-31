فندق ام مكة من ميلينيوم يفوز بجائزة "أفضل فندق خمس نجوم في مكة"

فاز فندق ام مكة من ميلينيوم، فندق الخمس نجوم الفاخر والواقع في قلب مدينة مكة المكرمة، بجائزة "أفضل فندق خمس نجوم في مكة" خلال حفل توزيع جوائز السفر العربي لعام 2019، ويأتي هذا التكريم الذي حظي به الفندق بعد أن حاز مؤخرًا لقب "أفضل فندق فاخر"، إبرازًا لجودة الخدمات التي يقدمها لضيوفه إضافةً إلى باقةٍ من المرافق الشاملة والمميزة.

وقد حضر الحفل الذي جرت فعالياته في 22 أكتوبر 2019 في ﻣﻨﺘﺠﻊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي نخبة مدراء ومشغلي الفنادق وعدد من الشخصيات الاعتبارية وأهم اللاعبين في كل من قطاعي السياحة والضيافة.

ويحظى فندق ام مكة من ميلينيوم بشرف استضافة آلاف الحجيج والمعتمرين كل عام، ويعتبر الأول للعديد من المشاهير على المستوى الإقليمي والعالمي. كما ويتمتع الفندق بموقع ممتاز مسافة دقائق في السيارة من المسجد الحرام ومسافة 60 دقيقة من مطار جدة و25 دقيقة من موقع أداء مناسك الحج. هذا ويضم الفندق 785 غرفة وجناحًا فندقيًا أنيقة التصميم ومزودة بأحدث وسائل التقنية تتمتع جميعها بتكييف منفصل إضافةً إلى صالتين كبيرتين لاستضافة المناسبات الضخمة تتسعان لأكثر من 500 ضيف علاوةً عن ثلاثة غرف اجتماعات، ويقدم الفندق خيارات طعامٍ متعددة حيث يضم ثلاثة فنادق وهي مطعم تسنيم والملتقى وكافيه ام، ويعد الفندق المكون من 15 طابقًا و12 مصعدًا للضيوف و6 مصاعد خدمية وجهةً مثالية لزوار مكة.

وقال محمد عبد الفتاح، المدير العام في فندق ام مكة من ميلينيوم: "نفخر بهذا الإنجاز، وإنه لشرف عظيم أن نتلقى هذا التكريم المرموق من جوائز السفر العربي، إحدى أهم الاحتفاليات الإقليمية التي تُعنى بتكريم المتميزين في قطاع السياحة والضيافة. كما أتوجه بالشكر وعظيم الامتنان إلى منظمي هذا الحفل المهيب وإلى كل عضو في عائلة الفندق على مساهمته القيمة في هذا النجاح. إن هذه الجائزة تتوج جهودنا المتواصلة في تقديم خدمات استثنائية تتجاوز توقعات المسافرين المستقلين وتهدف إلى توفير تجربة لا تُنسى لكل ضيف، ونعدكم بأن هذا التكريم سيلهمنا ويحثنا على تبني وتطوير أفضل الممارسات في مجال الضيافة وسنبقى خيار ضيوفنا الأول".

وتعتبر جوائز السفر العربي منصة إقليمية للاحتفاء بالتميز ولتكريم المتميزين في قطاعي الضيافة والسفر، وتحت شعار "أفضل الأفضل"، تستقطب جوائز السفر العربي مئات إداريي ومشغلي الفنادق واللاعبين الرئيسين في هذا القطاع كل عام للمشاركة وتكريم الأفضل كل عام.